اليوم الأحد.. بدء تسجيل مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور" وأولوية القبول لِمَنْ يسجل أولاً

وأولوية القبول 4 مرحلة رياض الأطفال ( حكومي) لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية الأولوية - التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

يتم قبول الأطفال - المستوى الثاني - حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 23 / 01 /1444هـ والموافق 21 / 08 / 2022م.