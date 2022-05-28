اليوم الأحد.. بدء تسجيل مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور" وأولوية القبول لِمَنْ يسجل أولاً

تبدأ وزارة التعليم عبر نظام نور طلبات ابتداءً من اليوم الأحد التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والأولوية في القبول لِمَنْ يسجل أولاً.
وأوضحت وزارة التعليم أن الأطفال المستحقين للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد التالي:
المستوى الأول لروضات الأهلية العالمية فقط للأعمار من 3 / 2 /1440 هـ الموافق 12/10/ 2018م إلى 2 / 2 /1441 هـ الموافق 1 /10/ 2019م.
من تاريخ 3 / 5 / 1439هـ الموافق 20 / 1 / 2018م إلى 2 / 2 / 1441هـ الموافق 11 /10/2018م.
من تاريخ 3 / 2 / 1438هـ الموافق 3 /11/ 2016إلى 2 /5 / 1439هـ الموافق19 /1 / 2018م.
ويستمر التسجيل خلال العام الدراسي. ويحق التسجيل في عدد المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة.
وأولوية القبول 4 مرحلة رياض الأطفال ( حكومي) لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية الأولوية - التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.
يتم قبول الأطفال - المستوى الثاني - حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 23 / 01 /1444هـ والموافق 21 / 08 / 2022م.