اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"

أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأوليّ لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"؛ عن بدء اكتتاب الأفراد اليوم في 5.940.000 سهم تعادل 30% من إجمالي أسهم الشركة بعد الاكتتاب، بسعر (63) ريالًا للسهم، بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة لمدة ثلاثة (3)، أيام تنتهي بنهاية يوم الجمعة 8/ 8/ 1443هـ الموافق 11/ 3/ 2022م.

وكشفت شركة الراجحي المالية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة؛ حيث بلغت نسبة التغطية 73.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 91.8 مليار ريال؛ حيث خُصص لها بشكل مبدئي (19.800.000) سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب؛ مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين للأفراد، هو 10 أسهم.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 22 ديسمبر 2021م، على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين على طرح (19.800.000) سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مالها البالغ 660 مليون ريال بعد الاكتتاب.

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على نشرة الإصدار؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" (www.amak.com.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الراجحي المالية (www.alrajhi-capital.com).

وتأسست شركة المصانع الكبرى للتعدين بتاريخ 9/ 10/ 1428هـ، الموافق 21 أكتوبر 2007م. وتتمثل العمليات الرئيسية للشركة في تشغيل منجم المصانع للنحاس والزنك ومنجم قيان للذهب.

ويقع منجم المصانع في مخيم تعدين المصانع الرئيسي، وهو ينتج مركزات النحاس والزنك وسبائك الفضة والذهب. ويقع منجم قيان على بُعد حوالى 12 كيلومترًا من منجم المصانع، وهو يُنتج سبائك الذهب.

لمزيد من المعلومات يمكن تصفح موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.amak.com.sa.