"اليونسكو" تسجل محمية "حرة عويرض" في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي

يُذكر أن شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) -التي نشأت في عام 1971م- تُعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي الحيواني أو النباتي، وكذلك التنوع البيئي من خلال وضع معايير واشتراطات علمية تطبّق على المحميات الطبيعية والحيوية حول العالم، كما يهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة التفاعل بين الإنسان والبيئة، وتحديد وتقييم التغييرات في المحيط الحيوي الناتجة عن الأنشطة البشرية وآثار هذه التغييرات على الإنسان والبيئة على حدٍ سواء.