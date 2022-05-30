انتحال أسماء كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام.. على طاولة حلقة "سوق العمل"

ناقش برنامج "سوق العمل"، في حلقته العشرين، موضوع انتحال أسماء كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام، ونشر إعلانات وهمية لتقديم خدمات العمالة المنزلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ترحاب لتجارب العملاء إحدى الشركات التابعة لشركة "سماسكو" طارق العولقي: أهم صور وأشكال الاحتيال هي من خلال إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بمواقع مزودي الخدمة، وينبغي التأكد من معرف الحساب والعنوان الإلكتروني ومطابقته لاسم الشركة.
وأضاف: تطوّر السوق السعودي وقوته الشرائية أسهمت في استهدافه من قبل المحتالين، كما أسهمت "سماسكو" في إغلاق أكثر من 1000 موقع إلكتروني وهمي، وإلغاء أكثر من 150 رقمًا محتالًا و450 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف "العولقي": هناك تعاون مباشر مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن تعاون مختلف الجهات من أهم العوامل في الحدّ من جرائم الاحتيال، وحصدنا ثمار هذا التعاون في تخفيف الضرر بشكل كبير.
وتابع: طرق الاحتيال تتم باختراق حساب الفرد واستغلاله في عمليات الاحتيال، وعملية التحقق الثنائي البنكية تساعد في تخفيف جرائم النصب والاحتيال.
من ناحيته، قال المستشار القانوني يزيد السكران: الاحتيال الإلكتروني بجميع صوره يعدّ جريمة جنائية تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، كما أن انتحال أسماء الشركات الكبيرة أحد أبرز أساليب الاحتيال.
وأكد على أصحاب الشركات المبادرة في الإبلاغ عن انتحال أسمائهم من قبل المحتالين، منوهًا على أنه يجب على المستهلك عدم الانسياق خلف الإعلانات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذر من استخدام الحساب البنكي الرئيسي في مواقع الإنترنت.
وشدد "السكران" على ضرورة المسارعة في تقديم البلاغات لإيقاف المبالغ المسروقة قبل إرسالها خارج المملكة، والتوجه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
بدوره، قال عضو ومستشار الجمعية السعودية للموارد البشرية طايل العضياني: الندوة ستقام بالتعاون مع المركز الوطني للصحة النفسية، وتهدف لتعزيز استمرارية الموظف بعمله، ويعدّ تصحيح بيئة العمل الداخلية أحد أهم العوامل لتعزيز الصحة النفسية وزيادة إنتاجية الموظفين، والجمعية تعمل على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول مسؤوليات إدارة الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الصحة النفسية لدى المنشآت.
يشار إلى أن برنامج "سوق العمل" يعرض أسبوعيًا على قناة "روتانا خليجية"، بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية، وهو يسلّط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل.