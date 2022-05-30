انتحال أسماء كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام.. على طاولة حلقة "سوق العمل"

وأكد على أصحاب الشركات المبادرة في الإبلاغ عن انتحال أسمائهم من قبل المحتالين، منوهًا على أنه يجب على المستهلك عدم الانسياق خلف الإعلانات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذر من استخدام الحساب البنكي الرئيسي في مواقع الإنترنت.