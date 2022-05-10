انتشار واسع لـ"داش كام" بين السائقين في السعودية.. وهذه أهم 5 أسباب

وقال مسؤولون سعوديون العام الماضي في تصريحات إعلامية إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى أربعة آلاف وفاة، وإن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51% من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أُطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.