انتشار واسع لـ"داش كام" بين السائقين في السعودية.. وهذه أهم 5 أسباب

يتزايد بشكل مستمر في السنوات الأخيرة استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بالسيارات "داش كام" في السعودية؛ خاصة مع ارتفاع نسبة السائقات في السنتَين الأخيرتَين.
وأصبحت كاميرات "داش كام" الأكثر شيوعًا بين سائقي السيارات في جميع مناطق السعودية، خاصة من قِبل النساء، وهو الأمر ذاته المطبق في جميع أنحاء العالم؛ إذ تُقبل النساء بشكل أكبر على استخدام الكاميرات في السيارات.
واستطاعت السعودية التي كانت واحدة من أكثر الدول التي تسجل وفيات بحوادث السير في العالم خفض نسبة الوفيات لأكثر من النصف في غضون السنوات الخمس الماضية، وما زالت تعمل لمزيد من الخفض لتلك الوفيات والحوادث.
وقال مسؤولون سعوديون العام الماضي في تصريحات إعلامية إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى أربعة آلاف وفاة، وإن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51% من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أُطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
1- توثيق الحوادث والمخالفات.
2- منع السرقات والاعتداءات أو الاحتيال.
3- تسوية مطالبات التأمين وتسريعها.
4- مثالية لمدربي القيادة والآباء القلقين.
5- تحسين السلامة وكفاءة القيادة.