انطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة.. الأحد القادم

وستنفذ الاختبارات بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة من المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 - 8/ 6/ 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 - 14/ 6/ 2022م، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.