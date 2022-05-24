انطلاق الدورة العادية الـ19 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان للتعاون الإسلامي

وذكر أن ما مجموعه 34 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي قد أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنه في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، تقدم هذه المؤسسات مساهمة كبيرة في زيادة دمج النهج القائم على حقوق الإنسان في صنع السياسات على المستويين الوطني والمحلي بهدف ضمان تطبيق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورصدها وحمايتها على المستوى الوطني.