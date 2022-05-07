انطلاق برنامج التطوير المهني لتقييم الطلبة PISA في "الرياضيات والعلوم والقراءة"

ويعتمد البرنامج على التدريب الذاتي؛ حيث يمكن للمتدرب مشاهدة فيديوهات الوحدات التدريبية الخاصة بكل مجال، وتقديم الاختبارات الذاتية بعد نهاية كل وحدة، ثم الاختبار الشامل بنهاية جميع وحدات المجال.