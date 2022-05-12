انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للسمنة بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة الدكتور خالد ميرزا كلمته التي رحب فيها بالإخوة المتحدثين والمشاركين في المؤتمر، والذي قال: إن هذا المؤتمر أتاح فرصاً كبيرة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى عبر 135 محاضرة وورشتي عمل وندوة مفتوحة، لطرح مختلف الحلول العلاجية الملائمة للسمنة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى كفاءة الكوادر الطبية من الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بتشخيص وعلاج أمراض السمنة.