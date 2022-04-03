انطلاق موسم جدة 2022.. مايو المقبل

ويأتي إطلاق موسم جدة لهذا العام بهوية جديدة، ورؤية تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز بها، وتوفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.