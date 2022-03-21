انهيار وإصابات وفاجعة أرواح بريئة.. لغز "نفق الموت" بين 5 أمناء واختناق!

المشروع الذي كان تنوي فيه أمانة المنطقة مروراً بخمس أمناء سابقين، تطبيق الخطة الإستراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية، إلا أن الواقع الآن هو وجود الاختناق المروري وشبه شلل للسير، وذلك قبل أن يحدث انهيارٌ له في عام 2019 م؛ حيث كشفت وقتها "الأمانة"، في بيان لها، أنه انهيارٌ في الشدّة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها، وتسبّب الانهيار في إصابة 21 عاملاً.