"بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ".. ما سبب إلقاء المتنبي لقصيدته الشهيرة؟

ونظم المتني تلك القصيدة من 30 بيتاً قبل رحيله عن مصر بيوم واحد، وذلك في يوم عرفة عام 350هـ، قُبيل عيد الأضحى المبارك، تعبيراً عن حزنه، وانتظاره أن يحمل له العيد أخباراً سارة، ولقاء الأحبة بعد فراق دام لعام فترة مكوثه في مصر، وأيضاً تحمل الأبيات هجاءً لحاكم مصر كافور الإخشيدي، بعدما لم يجد لديه مبتغاه في الوصول إلى السلطة والجاه.