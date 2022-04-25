بإشراف منصة "تبرع".. أمير تبوك يدشن مشروع زكاة الفطر الموحد

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم الاثنين، مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، الذي تشرف عليه المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".
جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء فريق الحملة يتقدمهم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي.
وتفصيلاً، استمع أمير تبوك إلى شرح عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها بجودة عالية وتنظيم عملية التبرع والتوزيع بتقنية عالية وتسهيلها على المتبرعين والمحتاجين.
وشاهد الأمير فهد بن سلطان مع الحضور فيلماً تعريفياً عن مشروع "زكاة الفطر الموحد" والذي تناول جوانب الأمان والجودة ونموذج التكامل التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها.
ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.
حضر حفل التدشين رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة المهندس ممدوح بن شلال العنزي وأعضاء مجلس الجمعيات بالمنطقة.