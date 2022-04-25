بإشراف منصة "تبرع".. أمير تبوك يدشن مشروع زكاة الفطر الموحد

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم الاثنين، مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، الذي تشرف عليه المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".