باحث شرعي: البحث عن علامات ليلة القدر في شعاع الشمس "كلام فاضي"

وأوضح "الغامدي" أن هذا الأمر فيه صرف لهمة الناس عن الاجتهاد بالطاعات والعبادات في الليالي العشر، نافيًا بشكل قاطع وجود حديث صحيح وصريح في علامات ليلة القدر، لكنه استدرك قائلاً إن التركيز على الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، يضمن قيام ليلة القدر يقينًا، متسائلاً: لماذا ندخل في سجال وجدال لا ينتهي عن تحري ليلة القدر وعلامتها داعيًا إلى الاهتمام بالليالي الخمس الوترية، مضيفًا: بإذن الله تضمن قيام ليلة القدر بمجرد القيام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته.