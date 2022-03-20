باستثماراتٍ تصل إلى 250 مليون ريال.. "كلايبك علوم الحياة" يعتزم تدشين أول مصنع للقاحات البيطرية بالسعودية

تستعد شركة كلايبك "علوم الحياة" لافتتاح أول مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية "البكتيرية والفيروسية" ولقاح الحمى القلاعية في المملكة العربية السعودية، باستثمارات بلغ قدرها 250 مليون ريال وفق أحدث تقنيات الإنتاج والمعايير الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كلايبك" عبدالحميد الأنصاري: يأتي افتتاح هذا المصنع نتيجة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، الذي أطّرته رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية في مختلف المجالات من خلال توفير بيئة جاذبة ومستقرة تعزز من التنافسية محليًّا ودوليًّا.
وأضاف: سيلبي المصنع احتياجات المنطقة والشرق الأوسط من اللقاحات البكتيرية والفيروسية والحمى القلاعية؛ للحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بتكاليف اقتصادية منخفضة وجودة عالية؛ لتحقيق الفائدة للقطاعين العام والخاص.
كما ستقوم شركة "كلايبك- علوم الحياة" بإنتاج اللقاحات البيطرية المستعملة في الوقاية من الأمراض المعدية للدواجن والأغنام والماعز والأبقار والجمال والخيول والأسماك وجميع الحيوانات المنزلية.
وتابع "الأنصاري": يتكون مصنع "كلايبك" من قسم إنتاج الإنتجين، وقسم إنتاج اللقاحات النهائية، وقسم ضبط الجودة، وقسم البحث والتطوير. ويهتم المصنع عبر قسم البحث والتطوير بدراسة جميع الأمراض والأوبئة المحلية وإنتاج جميع اللقاحات الجديدة، بعد إجراء التجارب في المختبر ثم في الحيوانات المستهدفة.
وقال "الأنصاري": تبلغ الطاقة الإنتاجية 10 آلاف عبوة في الساعة، وتعمل الشركة على إنتاج لقاحات من "عترات محلية" تكون قادرة على مكافحة الأوبئة المستوطنة، وكذلك تطوير اللقاحات للأوبئة المستحدثة، وتوفير جميع الأنواع والكميات المطلوبة للسوق في مختلف الظروف؛ حتى الاستثنائية منها.