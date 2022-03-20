باستثماراتٍ تصل إلى 250 مليون ريال.. "كلايبك علوم الحياة" يعتزم تدشين أول مصنع للقاحات البيطرية بالسعودية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كلايبك" عبدالحميد الأنصاري: يأتي افتتاح هذا المصنع نتيجة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، الذي أطّرته رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية في مختلف المجالات من خلال توفير بيئة جاذبة ومستقرة تعزز من التنافسية محليًّا ودوليًّا.