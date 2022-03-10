باعجاجة: نظام الأحوال الشخصية يعزز مكانة الأسرة ويضمن حقوق الجميع

وقال "باعجاجة": إن نظام الأحوال الشخصية حَسَم أيضًا الجدل الدائر حول الكفاءة في النسب بين الزوجين، بعد أن حدد "الدين" معيارًا لتكافؤ في النسب، فبحسب المادة الـ14 من ذات النظام فإن العبرة في كفاءة الرجل بدينه، ولا يُعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك؛ فيما نبهت ذات المادة إلى أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وبحصول النص النظامي، يكون الاجتهاد في نظر دعاوى تكافؤ النسب في غير الدين مرفوضًا وحَرِيًا بالرد.