بالأسماء.. مدارس الرياض المعتمدة لمسارات الثاني الثانوي للعام المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أسماء المدارس الثانوية المعتمدة لتطبيق المسارات التخصصية في المرحلة الأولى، وذلك للصف الثاني الثانوي "نظام المسارات" للعام الدراسي المقبل 1444هـ.
هذا وجاءت أسماء المدارس الثانوية المعتمدة على النحو التالي:
ثانوية الملك عبدالعزيز بمكتب تعليم العزيزية، ثانوية الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الوسط، ثانوية الأمير بدر بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الشرق، ثانوية محمد بن واسع بمكتب تعليم الجنوب ثانوية الملك فهد بمكتب تعليم الروضة "المسار الشرعي وإدارة الأعمال"، ثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد بمكتب تعليم الدرعية، ثانوية عبدالرحمن بن مهدي بمكتب تعليم الروابي، ثانوية الأمير سعد بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الغرب، ثانوية المعتمد بن عباد بمكتب تعليم الشمال.
ثانوية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الدرعية، ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز بمكتب تعليم الشمال، ثانوية الرضوان بمكتب تعليم الشرق.
ثانوية الشفا بمكتب تعليم الجنوب، ثانوية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الرائد، ثانوية الشهداء بمكتب تعليم الروضة، ثانوية القاسم بن سلام بمكتب تعليم السويدي.
ثانوية طريف بن مالك بمكتب تعليم الغرب، ثانوية الفاروق بمكتب تعليم الوسط، ثانوية مجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الشمال، ثانوية ابن النفيس بمكتب تعليم قرطبة.