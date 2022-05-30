بالأسماء.. مدارس الرياض المعتمدة لمسارات الثاني الثانوي للعام المقبل

ثانوية الملك عبدالعزيز بمكتب تعليم العزيزية، ثانوية الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الوسط، ثانوية الأمير بدر بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الشرق، ثانوية محمد بن واسع بمكتب تعليم الجنوب ثانوية الملك فهد بمكتب تعليم الروضة "المسار الشرعي وإدارة الأعمال"، ثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد بمكتب تعليم الدرعية، ثانوية عبدالرحمن بن مهدي بمكتب تعليم الروابي، ثانوية الأمير سعد بن عبدالعزيز بمكتب تعليم الغرب، ثانوية المعتمد بن عباد بمكتب تعليم الشمال.