بالأسماء.. مساجد ينبع تحدد الجوامع والمصليات المجهزة لصلاة عيد الفطر المبارك

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في كل من ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة لها؛ حيث جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها حرصًا على راحة المصلين وتوفير ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلى.
ينبع البحر:
وأوضحت "الإدارة" أنه تم تحديد المصليات في ينبع البحر؛ حيث ستقام صلاة عيد الفطر في مصلى العيد في المشهد وجامع أبو بكر الصديق والجامع الكبير وجامع أبي بن ثابت الأنصاري وجامع عبدالرحمن بن صخر الدوسي وجامع عثمان بن أبي العاص وجامع صويدر الرفاعي وجامع بدر وجامع عمير بن سعد وجامع عمر بن الخطاب وجامع أنس بن مالك وجامع علي بن أبي طالب وجامع صلاح الدين الأيوبي وجامع الرجاء وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية وجامع الغفران وجامع موسى بن نصير، وجامع عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب وجامع عبد العزيز بن باز وجامع عبدالله بن عبدالعزيز المرشد وجامع السلام وجامع الدعوة وجامع الكوثر وجامع البيان وجامع الشميسي، وجامع القاد وجامع أبي طلحة الأنصاري وجامع إبراهيم الخليل وجامع عبدالرحمن بن عوف وجامع حسان بن ثابت وجامع سعيد بن المسيب وجامع الروضة وجامع زيد بن الأرقم وجامع معاوية بن أبي سفيان وجامع جعفر بن أبي طالب وجامع عثمان بن عفان وجامع الإيمان وجامع عبدالله بن الزبير، وجامع زاد المتقين وجامع المبارك وجامع اليرموك وجامع أحمد بن حنبل وجامع أبي أيوب الأنصاري وجامع عقيل بن أبي طالب وجامع محمد بن صالح بن عثيمين وجامع الإحسان وجامع الهجرة وجامع الإمام الشافعي وجامع عمر بن عبدالعزيز وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجامع أبي عبيده عامر ابن الجراح.
ينبع النخل
وأضافت أنه في ينبع النخل ستقام الصلاة في جامع الفرعة وجامع السويق وجامع الجابرية وجامع عين النوى وجامع خيف حسين وجامع الريان وجامع عين علي الحربية وجامع عين عجلان وجامع قرية الأشراف وجامع البثنة وجامع اليسيرة وجامع العز بن عبدالسلام وجامع سويقة.
المراكز التابعة لينبع
وذكرت أن صلاة العيد ستقام في مراكز المحافظة؛ وهي: جامع تلعة نزا وجامع الحارث بن سراقة وجامع البلدة وجامع النجيل وجامع القرص، وجامع الملك عبدالعزيز بالنباة وجامع مصنع الإسمنت وجامع النجف وجامع الصفصف وجامع العشيش وجامع بئر أحمد وجامع الشرجة وجامع فضالة بن عمير بمدسوس وجامع عدان وجامع الهيم، وجامع أبوشكير وجامع نبط وجامع دوينة وجامع الأخمر برخو، وجامع الفقعلي وجامع وادي سنان.
ينبع الصناعية
كما أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال المصلين بمدينة ينبع الصناعية؛ إذ أعلنت عن تحديد أسماء 8 جوامع سوف تُقام فيها صلاة العيد وتعمل إدارات الهيئة الملكية ذات الاختصاص على تجهيز المصليات وتهيئتها، مشيرة إلى أن صلاة عيد الفطر ستُقام في الجوامع التالية: جامع عمر بن عبدالعزيز وجامع أبو بكر الصديق وجامع رافع بن الحارث وجامع سوده بنت زمعه وجامع عبدالعزيز بن باز وجامع محمد بن عبدالوهاب وجامع ابن إبراهيم وجامع معاذ بن جبل.