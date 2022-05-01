بالأسماء.. مساجد ينبع تحدد الجوامع والمصليات المجهزة لصلاة عيد الفطر المبارك

ينبع البحر:

وأوضحت "الإدارة" أنه تم تحديد المصليات في ينبع البحر؛ حيث ستقام صلاة عيد الفطر في مصلى العيد في المشهد وجامع أبو بكر الصديق والجامع الكبير وجامع أبي بن ثابت الأنصاري وجامع عبدالرحمن بن صخر الدوسي وجامع عثمان بن أبي العاص وجامع صويدر الرفاعي وجامع بدر وجامع عمير بن سعد وجامع عمر بن الخطاب وجامع أنس بن مالك وجامع علي بن أبي طالب وجامع صلاح الدين الأيوبي وجامع الرجاء وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية وجامع الغفران وجامع موسى بن نصير، وجامع عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب وجامع عبد العزيز بن باز وجامع عبدالله بن عبدالعزيز المرشد وجامع السلام وجامع الدعوة وجامع الكوثر وجامع البيان وجامع الشميسي، وجامع القاد وجامع أبي طلحة الأنصاري وجامع إبراهيم الخليل وجامع عبدالرحمن بن عوف وجامع حسان بن ثابت وجامع سعيد بن المسيب وجامع الروضة وجامع زيد بن الأرقم وجامع معاوية بن أبي سفيان وجامع جعفر بن أبي طالب وجامع عثمان بن عفان وجامع الإيمان وجامع عبدالله بن الزبير، وجامع زاد المتقين وجامع المبارك وجامع اليرموك وجامع أحمد بن حنبل وجامع أبي أيوب الأنصاري وجامع عقيل بن أبي طالب وجامع محمد بن صالح بن عثيمين وجامع الإحسان وجامع الهجرة وجامع الإمام الشافعي وجامع عمر بن عبدالعزيز وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجامع أبي عبيده عامر ابن الجراح.