بالتزامن مع زيارة ولي العهد للقاهرة.. فيديو يوثّق موقف الملك فيصل مع مصر في حرب أكتوبر

وأكّد الملك فيصل، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر؛ وقوفه مع مصر في الحرب، قائلًا: "هل ترى هذه الأشجار لقد عاش آبائي وأجدادي مئات السنين على ثمارها، ونحن مستعدون أن نعود للخيام ونعيش مثلهم ونستغني عن البترول، إذا استمر الأقوياء وأنتم في طليعتهم في مساعدة عدونا علينا".