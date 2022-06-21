بالتزامن مع زيارة ولي العهد للقاهرة.. فيديو يوثّق موقف الملك فيصل مع مصر في حرب أكتوبر

أظهر مقطع فيديو نشره حساب سفارة المملكة بالقاهرة موقف الملك فيصل -رحمه الله- مع مصر خلال فترة حرب أكتوبر، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1973.
يأتي الفيديو بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة حالياً، حيث يظهر المقطع المنشور موقف الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الداعم لمصر عقب انتصارات أكتوبر ١٩٧٣م.
وأكّد الملك فيصل، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر؛ وقوفه مع مصر في الحرب، قائلًا: "هل ترى هذه الأشجار لقد عاش آبائي وأجدادي مئات السنين على ثمارها، ونحن مستعدون أن نعود للخيام ونعيش مثلهم ونستغني عن البترول، إذا استمر الأقوياء وأنتم في طليعتهم في مساعدة عدونا علينا".