بالتكامل مع "البلدية".. منصة إحسان تطلق مسار دعم فرص الإسكان

يُذكر بأن منصة إحسان تعمل على النهوض بالقطاع الخيري وتمكينه رقمياً من خلال خدمات وبرامج تغطي مختلف المجالات الخيرية، وتشرف عليها لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وفق حوكمة قوية ومحكمة، ساهمت في تعظيم أثرها ورفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري، بما عاد بالنفع على قرابة 5 ملايين مستفيد، من تبرعات تجاوزت مليارين و 290 مليون ألف ريال.