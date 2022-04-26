بالدموع.. آلاف المواطنين يشيعون ضحايا حريق صفوى بالقطيف

وتعود تفاصيل الحادثة ليوم الخميس الماضي؛ حيث شب حريق في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف، ولم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول للإنقاذ من إحدى النوافذ، إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.