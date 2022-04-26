بالدموع.. آلاف المواطنين يشيعون ضحايا حريق صفوى بالقطيف

بحضور آلاف المواطنين من أهالي صفوى والقطيف وما جاورها، ووسط حالة من الحزن الشديد شيعت الجموع عصر اليوم الثلاثاء ضحايا حريق صفوى الذي أدى لوفاة 4 من عائلة واحدة.
وتعود تفاصيل الحادثة ليوم الخميس الماضي؛ حيث شب حريق في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف، ولم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول للإنقاذ من إحدى النوافذ، إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.
وباشرت فرق الإطفاء الحريق، وتم نقل رفات الضحايا لتبدأ الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة لتؤكد بعد ذلك في بيان صحفي إلقاء القبض على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة "4" أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.