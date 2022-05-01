بالدموع.. أول توأم سيامي تم فصله بالمملكة: مشتاقون لأرض السعودية

وبدورها أوضحت شقيقتها سماح أنه كانت هناك أعضاء مشتركة بينها وبين توأمها هبة، مثل البطن والأعضاء التناسلية وجزء من الصدر، وهناك أعضاء تمتلكها ولا تملكها توأمها والعكس مثل الزائدة، مشيرة إلى أن كل واحدة تمتلك كلية واحدة فقط، وكذلك الكبد كل واحدة تمتلك جزءًا منه، موضحة بأنهما توقفتا عن مراجعة الطبيب بعد أن أصبحتا في عمر 16 عامًا، ولكونها كانت قد عاشت في محافظة المجمعة.