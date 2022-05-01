بالدموع.. أول توأم سيامي تم فصله بالمملكة: مشتاقون لأرض السعودية

ذرفت عينا التوأم السيامي السوداني "سماح وهبة" الدموع شوقًا إلى السعودية التي شهدت عملية فصلهما وعاشتا فيها 30 عامًا واعتبرتا الدكتور عبدالله الربيعة هو والدهما الثاني.
وقالت هبة في حديثها من السودان مع سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفنان فايز المالكي في برنامج "إنسان" الذي يعرض على القناة السعودية: أعتبر نفسي ولدت مرتين؛ المرة الأولى في مستشفى الملازمين بأم درمان، والثاني في مستشفى الملك فيصل بالرياض، حيث أجريت لهما عملية الفصل.
وأضافت: "مشتاقة للسعودية ولكل الناس هناك، أنا مشتاقة لأرضي"، معربة عن أمنيتها بالعودة مرة أخرى.
وبدورها أوضحت شقيقتها سماح أنه كانت هناك أعضاء مشتركة بينها وبين توأمها هبة، مثل البطن والأعضاء التناسلية وجزء من الصدر، وهناك أعضاء تمتلكها ولا تملكها توأمها والعكس مثل الزائدة، مشيرة إلى أن كل واحدة تمتلك كلية واحدة فقط، وكذلك الكبد كل واحدة تمتلك جزءًا منه، موضحة بأنهما توقفتا عن مراجعة الطبيب بعد أن أصبحتا في عمر 16 عامًا، ولكونها كانت قد عاشت في محافظة المجمعة.
أكدت سماح أنها تعتبر نفسها "بنت سدير" ومعظم صديقاتها سعوديات لذلك تتقن اللهجة السعودية.
يذكر أن فصل التوأم السيامي السوداني "سماح وهبة"، التي أجراها المشرف على عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة الجراح الدكتور "عبدالله الربيعة" كانت في ديسمبر عام 1991، أي قبل ما يقرب من 30 عاماً.
وأجريت عملية فصل "سماح وهبة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وكان هناك تحدٍ كبير، نظرًا لحالتهما المعقدة وصعوبتها، وعندما وصلت ساعة الفصل كان القلق كبيراً جداً؛ لأن نسبة النجاح لم تكن عالية؛ ما بين 55 – 60%.
ولكن نجاح هذه العملية كان نقطة تحول في مفهوم برنامج التوائم السيامية بالمملكة، نظرًا لما كانت تحمله من تعقيد ودرجة خطورة عالية من جميع النواحي.