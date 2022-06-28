بالصور.. "أمانة مكة" تفتتح تقاطع "الدائري الرابع" مع "طريق السيل" وتحل أزمة التحويلات

افتتحت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل للقادمين من جهة النوارية؛ لتنهي بذلك معاناة استمرت لسنوات.
وأظهرت الصور التي وثقتها "سبق" افتتاح الكوبري المتقاطع مع طريق السيل أمام العابرين والقادمين من شمال مكة باتجاه المشاعر المقدسة وجنوب مكة.
وكانت "سبق" نشرت عدة تقارير، فيما عدت من خلالها أمانة العاصمة المقدسة بفتح جسر المعيصم بمكة المكرمة للقادمين من النوارية"، المتقاطع مع طريق "السيل- الشرائع".
يذكر أن القادمين من النوارية كانوا يضطرون للنزول لجهة المعيصم، ثم الدوران من أسفل إحدى العبارات، والعودة مرةً أخرى، إمّا لطريق السيل أو الطريق المؤدي إلى المشاعر المقدسة، بسبب إغلاق الجسر.
وكان المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله زيتوني، كشف لـ"سبق"، في وقت سابق بأن الأمانة تعمل على استكمال مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل، خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم بالفعل اليوم على أرض الواقع، مؤكداً حينها أن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة، نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة.