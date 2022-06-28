بالصور.. "أمانة مكة" تفتتح تقاطع "الدائري الرابع" مع "طريق السيل" وتحل أزمة التحويلات

وكان المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله زيتوني، كشف لـ"سبق"، في وقت سابق بأن الأمانة تعمل على استكمال مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل، خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم بالفعل اليوم على أرض الواقع، مؤكداً حينها أن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة، نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة.