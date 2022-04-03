بالصور.. تجهيز 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

وأوضحت الرئاسة أنه تم فتح عدد من الأبواب للدخول والخروج؛ هي: الباب الرئيسي باب الملك عبدالله رحمه الله رقم (100)، والأبواب رقم (104، 106، 112، 173، 175، 176) من الجهة الشمالية، والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية، وكل هذه الأبواب تخدم جميع المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام.