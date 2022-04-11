بالصور.. "سبق" تقيم حفل إفطارها السنوي بخيمة الرواق الرمضانية في قاعة "نيارة" للاحتفالات

أقامت صحيفة "سبق" الإلكترونية مساء أمس الأحد حفل الإفطار السنوي لمنسوبيها، وذلك في خيمة الرواق الرمضانية في قاعة نيارة للاحتفالات والمناسبات بالرياض، ضمن اعتزاز "سبق" بترسيخ أواصر الترابط والتواصل بين جميع الزملاء، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وشهد اللقاء مشاركة رئيس تحرير صحيفة "المواطن" الزميل محمد الشهري، ورئيس تحرير صحيفة "عاجل" الزميل سلطان المالكي، وحضرها رئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي، ونائب رئيس التحرير شقران الرشيدي، ونائب رئيس التحرير عبدالله البرقاوي، وعدد من الزملاء منسوبي "سبق".
وتأتي هذه المناسبة امتدادًا للقاءات الدورية التي تحرص "سبق" على إقامتها لتعزيز العلاقة المميزة التي تجمع بين الزملاء كافة.