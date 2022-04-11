بالصور.. "سبق" تقيم حفل إفطارها السنوي بخيمة الرواق الرمضانية في قاعة "نيارة" للاحتفالات

أقامت صحيفة "سبق" الإلكترونية مساء أمس الأحد حفل الإفطار السنوي لمنسوبيها، وذلك في خيمة الرواق الرمضانية في قاعة نيارة للاحتفالات والمناسبات بالرياض، ضمن اعتزاز "سبق" بترسيخ أواصر الترابط والتواصل بين جميع الزملاء، خاصة في شهر رمضان المبارك.