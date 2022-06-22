بالصور.. هكذا استقبلت تركيا ضيفها الكبير.. 21 طلقة ترحيبية وفرقة خيالة مصاحبة لسيارة ولي العهد

استقبلت تركيا ضيفها الكبير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالاً حافلاً في إطار جولته الإقليمية التي بدأت في القاهرة مروراً بعمان، وتختتم في العاصمة التركية أنقرة.
وفور وصول ولي العهد اصطحب سلاح الفرسان أو فرقة الخيالة، السيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن إلى المجمع الرئاسي.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد بترحاب شديد أمام المجمع الرئاسي، والتقط الزعيمان الصور التذكارية.
وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل من ولي العهد والرئيس التركي وفد بلده للآخر.
وخلال مراسم الاستقبال أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف ضيف أنقرة الكبير.