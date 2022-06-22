بالصور.. هكذا استقبلت تركيا ضيفها الكبير.. 21 طلقة ترحيبية وفرقة خيالة مصاحبة لسيارة ولي العهد

‬استقبلت تركيا ضيفها الكبير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالاً حافلاً في إطار جولته الإقليمية التي بدأت في القاهرة مروراً بعمان، وتختتم في العاصمة التركية أنقرة.