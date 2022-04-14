بالفيديو... "آل الشيخ": هدفنا حماية أفكار المسلمين والمنابر من أي رسائل خاطئة

وتساءل الوزير عن الجدوى من تصوير الصلوات ونشر الخطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا ذلك ضرباً من ضروب الرياء والسمعة، مؤكدًا أن الخطيب مسؤول أن يلقي خطبته في مسجده لا أن ينشرها.

وتابع بالقول: المسجد الحرام ومسجد المدينة فيهما بركة.. ألا يكفيهم ذلك؟