بالفيديو.. استمع لتلاوة "طلال مداح" وشاهد كيف كانت آخر ساعتين من حياته

وأردف: "دخل المسرح وحيا الجمهور الذي وقف له وبادله التصفيق حتى طال وقوفه وهو يحييهم، ثم جلس على الكرسي، وبدأ بالعزف وصدح بموال، وبدأ بأغنية: الله يرد خطاك لدروب خلانك لعيون ما تنساك لو طال هجرانك، حيث داهمته لحظتها النوبة القلبية ووقع على الأرض، وحينها صعدت على المسرح، وأخذته ورفعت رأسه من الأرض ووضعته على ذراعي -رحمه الله- وحملته مع بعض الحاضرين وأسعفناه وتوفي في المستشفى".