بالفيديو .. الإخواني السويدان "بعد خراب مالطا": لستُ مع الثورات.. أعتقد أنها تؤدي للخراب والتدمير!

وأجاب عن آرائه العديدة والمختلفة عن ثورات الربيع العربي مدعيًا أنه وقتها كان محارَبًا إعلاميًّا لتوصيل رأيه، وقال: "مع موجات الربيع العربي، والصخب الذي كان فيها، كثير من آرائنا لم تكن تصل للناس بشكل واضح، خاصة في ظل أننا كنا محارَبين إعلاميًّا أننا نوصل رأينا". مضيفًا: "أقولها بوضوح، أنا لست مع الثورات، وأعتقد أنها تؤدي إلى خراب وتدمير ومصائب للشعوب". لافتًا إلى أن "الشعوب في المتوسط تمرُّ بعد أي ثورة بـ13 سنة من عدم الاستقرار".