بالفيديو.. "الحكواتي" يسرد تفاصيل من حياته وعشقه للعراق ويستعرض بعض مواهبه

سرد الإعلامي والحكواتي السعودي سالم الدوسري تفاصيل حياته التي قضاها متجولاً بين مختلف دول العالم عبر عدسة "سبق"، وعشقه للهجة العراقية التي تميز بها في لقاءاته الإعلامية بمختلف القنوات السعودية والعالمية، معبرًا عن عشقه لبلاده، وتقديره لجهود القيادة الرشيدة في تطوير وتوفير كل ما يحقق الرفاهية والرقي للوطن والمواطن.
وفي التفاصيل، استهل "أبو خضير" حديثه قائلاً: تواضع لله يرفعك، هكذا يقول سالم الدوسري المعروف بـ"أبو خضير"، أحد مشاهير السوشيال ميديا، الرجل الذي يتهافت عليه الناس لالتقاط صورة أو لحديث لطيف مفرح.
واشتهر "أبو خضير" بإجادة تقليد مختلف اللهجات المحلية والعربية، وينصح أقرانه بالتقرب من الناس بصدر مفتوح وابتسامة عذبة، والتحدث إليهم بأدب واحترام، فما من شيء يكبر به المرء إلا الأدب والتواضع. ويضيف الحكواتي: "ميزان الرجل كلمته".
ويحمد "أبو خضير" الله على نعمة الأمن والأمان، وعلى وجود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ فمعهما تنهض البلاد نحو المستقبل، وتنعم بالأمن والرخاء.
"الحكواتي" الذي عمل في صباه وشبابه أعمالاً كثيرة، من ضمنها بائع في مقصف مدرسي، يصنع الشكشوكة.. ويفتخر، يحافظ على تواضعه رغم الشهرة، بل إنه يعتبرها مسؤولية، تحتم عليه تقديم نفسه وتقديم بلاده بالشكل الأمثل، وتحفزه كي يعطي ما يرفع من شأنها، ويعلي اسمها أينما كان. وقال: "إذا أحبك الله أحبك خلقه"، حكمة يتركها الدوسري لأقرانه من المشاهير.
جاء ذلك في مقطع فيديو، وثقته "سبق" للحكواتي "أبو خضير" في مهرجان رائدات نجد للتسوق الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة الرياض، ويستقطب آلاف الزوار والمتسوقين في شرق العاصمة الرياض.
وحث "أبو خضير" في ختام حديثه لـ"سبق" الشباب على استغلال الفرص، والاستفادة من النهضة التي تشهدها السعودية في ظل القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن العمل ليس عيبًا؛ فالعيب هو أن تمد يدك للناس، وأن تصبح عالة على المجتمع. واستعرض حياته العملية التي لم يأنف فيها من أي عمل في سبيل الكسب والكفاف.