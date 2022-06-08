بالفيديو.. "الحكواتي" يسرد تفاصيل من حياته وعشقه للعراق ويستعرض بعض مواهبه

"الحكواتي" الذي عمل في صباه وشبابه أعمالاً كثيرة، من ضمنها بائع في مقصف مدرسي، يصنع الشكشوكة.. ويفتخر، يحافظ على تواضعه رغم الشهرة، بل إنه يعتبرها مسؤولية، تحتم عليه تقديم نفسه وتقديم بلاده بالشكل الأمثل، وتحفزه كي يعطي ما يرفع من شأنها، ويعلي اسمها أينما كان. وقال: "إذا أحبك الله أحبك خلقه"، حكمة يتركها الدوسري لأقرانه من المشاهير.