بالفيديو.. "الرميح" يستذكر ذكريات عن مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم منذ تأسيسها قبل 23 عامًا

وأضاف "الرميح": "من المواقف التي عشت تفاصيلها، وفي أثناء رعاية الملك سلمان إحدى نسخ هذه المسابقة، عندما انتهى الحفل الختامي، وهو يسير في الطريق برفقه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح آل الشيخ، قدمني معاليه للملك سلمان، فقال له الملك: (هذا معروف لدينا حتى في صلاة الجمعة بجامع الأمير تركي بن عبدالله ألتقيه بين الحين والآخر، وفي مناسبات أخرى، وجزاه الله خيرًا). وما زالت هذه الكلمات في خاطري وقلبي".