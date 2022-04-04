بالفيديو.. العبيكان للحلول الرقمية تستعرض مستقبل التصنيع الذكي وتأثير إنترنت الأشياء والصناعة الحديثة

استضافت العبيكان للحلول الرقمية (ODS)، إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع شركتها الأم مجموعة العبيكان للاستثمار، حدثًا مهمًا حول مستقبل التصنيع الذكي، وكيف ستلعب تقنيات الجيل الرابع من الصناعة الحديثة 4.0 وإنترنت الأشياء المتنامية دورًا حيويًا في نموها، وذلك بحضور مجموعة من شركاء والمتحدثين الرئيسيين من القطاع التقني الذين استعرضوا رؤى غامرة وكل ما يتعلق بالتقنيات المستقبلية.