بالفيديو.. العبيكان للحلول الرقمية تستعرض مستقبل التصنيع الذكي وتأثير إنترنت الأشياء والصناعة الحديثة

استضافت العبيكان للحلول الرقمية (ODS)، إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع شركتها الأم مجموعة العبيكان للاستثمار، حدثًا مهمًا حول مستقبل التصنيع الذكي، وكيف ستلعب تقنيات الجيل الرابع من الصناعة الحديثة 4.0 وإنترنت الأشياء المتنامية دورًا حيويًا في نموها، وذلك بحضور مجموعة من شركاء والمتحدثين الرئيسيين من القطاع التقني الذين استعرضوا رؤى غامرة وكل ما يتعلق بالتقنيات المستقبلية.
وتتبنّى مجموعة العبيكان أحدث تقنيات التصنيع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في جميع مصانعها، مما يجعلها مركزاً للتصنيع الذكي، وذلك بفضل ذراع العبيكان الرقمي، شركة العبيكان للحلول الرقمية التي يمتد أثرها الإيجابي، ليس على مستوى التصنيع فقط، بل أيضًا ليشمل كل القطاعات والشركات التابعة للمجموعة، الأمر الذي وضع مجموعة العبيكان كرائدة في حلول التصنيع الذكي والابتكار الرقمي.
بينما نتطلع إلى المستقبل، من الجدير بالذكر أن المصنعين والشركات من مختلف المستويات والمقاييس المختلفة لديهم حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لحلول ذكية لنمو أعمالهم.
المهندس صابر عطية مدير العمليات في العبيكان للحلول الرقمية، قال: "عصر التكنولوجيا اليوم مليء بالفرص والتحديات وكذلك التهديدات، ولتتمكن الشركات المصنعة من البقاء والنمو خاصة خلال التصنيع السريع الذي نشهده في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم، يتعين على المصنّعين البحث عن حلول أكثر ذكاءً لتشغيل أعمالهم ومصانعهم، ويعد التحول الرقمي هنا أمرًا محوريًا وفي غاية الأهمية."
وأضاف: "إن معظم نماذج الأعمال الحالية التي يتبنّاها المصنعون قديمة، ونحن في العبيكان للحلول الرقمية، أخذنا الامتياز والشجاعة لتمكين القطاع الصناعي والنظام البيئي للأعمال بأكمله من خلال الحلول الرقمية المتطورة التي تم إطلاقها من قلب مجموعة العبيكان لتجديد الأعمال وطريقة عملها، نحن حريصون على تحقيق هذه المهمة وتعزيز الجيل الرابع من الصناعة الحديثة 4.0 التي من خلالها يناسب "التصنيع الذكي" فعليًا تلبية احتياجات النظام البيئي للأعمال."
من جانبه، قال المهندس عبدالله العبيكان الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان: "دافعنا هو الابتكار والتحول الرقمي، ومنذ بداية رحلتنا الناجحة في التحول الرقمي، نحن في مهمة لرد الجميل للنظام البيئي الصناعي والتجاري في بلدنا من خلال خبراتنا لنفتح آفاق جديدة للشركات والمصنعين وتطوير إمكاناتهم بعوامل النجاح من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة المدعومة بتقنيات عالمية للاستعداد لغدٍ أفضل".