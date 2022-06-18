بالفيديو.. حاجات عراقيات يشكرن القيادة الرشيدة: الله يعز الملك ويحفظ بلادكم

قدمت عددٌ من الأخوات العراقيات رسائل شكر عبر الفيديو للمملكة وقيادتها الرشيدة على الخدمات والاستقبال المميز الذي تم استقبالهن لدى وصولهن منفذ جديدة عرعر الحدودي، معربات باللهجة العراقية الجميلة الله يحفظ الملك مالكم ويديم عزكم ما فيه استقبال أحلى من هذا.
ويشهد منفذ جديدة عرعر توافد الأشقاء العراقيين القادمين لأداء فريضة الحج وسط خدمات نوعية وجهود كبيرة تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تعمل بمنظومة متكاملة وعلى مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث استقبل اليوم أولى الدفعات من الحجاج القادمين من مختلف المدن والمحافظات العراقية.
وكان أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز قد تفقد منفذ جديدة عرعر الحدودي، والتقى رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، بمناسبة وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق، وتابع بأن مقار اللجان العاملة واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة العاملة بالمنفذ لخدمة الحجاج القادمين.