بالفيديو.. حاجات عراقيات يشكرن القيادة الرشيدة: الله يعز الملك ويحفظ بلادكم

قدمت عددٌ من الأخوات العراقيات رسائل شكر عبر الفيديو للمملكة وقيادتها الرشيدة على الخدمات والاستقبال المميز الذي تم استقبالهن لدى وصولهن منفذ جديدة عرعر الحدودي، معربات باللهجة العراقية الجميلة الله يحفظ الملك مالكم ويديم عزكم ما فيه استقبال أحلى من هذا.