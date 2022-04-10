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بالفيديو.. رسالة مؤثرة من أخت إلى شقيقها السجين: سلام ودعاء بالفرج
"المنيف" غرد: "إن الأخت في الدنيا ربيع وما وصف العذوبة فيها كافٍ"
رسالة سلام ودعاء بالفرج بعثتها فتاة إلى شقيقها السجين في مقطع فيديو مؤثر، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بمشاعر الأُخوة بينهما.
وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن النشرة اليومية من المسجد الحرام التي نقلتها قناة الإخبارية اليوم الأحد، في رسالة نقلت مشاعر الفرح والاطمئنان من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.
وقالت الفتاة التي كانت من بين جموع المعتمرين: "أنا جئت هنا من أجل أخي الذي يتابعني من السجن، واسمه حسام، وأحب أن أُسلِّم عليه إذا كان يشاهدني الآن". وخنقتها العَبرة وهي تحمل غطاء جوال، وتلوح بيدها باكية لشقيقها مبشرة إياه: "إن شاء الله هانت".
وعلَّق المغرد عبدالسلام المنيف على مشاعر الفتاة نحو أخيها قائلاً: "إن الأخت في الدنيا ربيع، وما وصف العذوبة فيها كافٍ".