‏بالفيديو.. رسالة مؤثرة من أخت إلى شقيقها السجين: سلام ودعاء بالفرج

وقالت الفتاة التي كانت من بين جموع المعتمرين: "أنا جئت هنا من أجل أخي الذي يتابعني من السجن، واسمه حسام، وأحب أن أُسلِّم عليه إذا كان يشاهدني الآن". وخنقتها العَبرة وهي تحمل غطاء جوال، وتلوح بيدها باكية لشقيقها مبشرة إياه: "إن شاء الله هانت".