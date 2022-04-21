بالفيديو.. صاعقة تقضي على 5 رؤوس من قطيع إبل غرب عفيف

ضربت صاعقة رعدية مساء أمس، قطيعًا من الإبل غرب محافظة عفيف، وأدت إلى نفوق خمسة متون منها، وذلك إثر الأمطار المتفرقة التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظتي عفيف ومهد الذهب وما حواليهما من عصر أمس الخميس.