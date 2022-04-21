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بالفيديو.. صاعقة تقضي على 5 رؤوس من قطيع إبل غرب عفيف
"الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية بالمحافظة حتى صباح الجمعة
ضربت صاعقة رعدية مساء أمس، قطيعًا من الإبل غرب محافظة عفيف، وأدت إلى نفوق خمسة متون منها، وذلك إثر الأمطار المتفرقة التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظتي عفيف ومهد الذهب وما حواليهما من عصر أمس الخميس.
وأظهر مقطع فيديو متداول، أثر الصاعقة الرعدية ونفوق الإبل التي أصابتها حول حظيرتها وقت هطول الأمطار والزوابع الرعدية، بالقرب من منطقة مغيران (بين عفيف ومهد الذهب).
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا مساء أمس، يتوقع خلاله حدوث رياح نشطة وسحب رعدية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية على عفيف والدوادمي من الساعة 9:00 مساء حتى الواحدة صباح الجمعة.