بالفيديو.. وزير "الشؤون الإسلامية" يوضح: ألزمنا أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية حتى لا تندثر

وأضاف الدكتور آل الشيخ في حديثه مع الزميل أحمد العرفج بأن القراءة النجدية التزم بها وتعود عليها جميع أهالي وسكان مدينة الرياض منذ القدم، وهي قراءة هادئة ورقيقة وسلسة يرق لها القلب، وهي لا تخالف القراءات الأخرى، وأيضاً قرأها الكثير من العلماء مثل: سماحة الشيخ محمد ابراهيم، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن العثيمين، رحمهم الله جميعاً.