بالفيديو.. وزير "الشؤون الإسلامية" يوضح: ألزمنا أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية حتى لا تندثر

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن الوزارة ألزمت المساجد التي داخل مدينة الرياض بالقراءة النجدية، خوفاً عليها من الاندثار، وأيضاً لأنها محببة إلى النفس، ولأن كثيرًا من الناس اتصل بالوزارة طالباً العودة إلى هذه القراءة.
وأضاف الدكتور آل الشيخ في حديثه مع الزميل أحمد العرفج بأن القراءة النجدية التزم بها وتعود عليها جميع أهالي وسكان مدينة الرياض منذ القدم، وهي قراءة هادئة ورقيقة وسلسة يرق لها القلب، وهي لا تخالف القراءات الأخرى، وأيضاً قرأها الكثير من العلماء مثل: سماحة الشيخ محمد ابراهيم، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن العثيمين، رحمهم الله جميعاً.
وقال إن الناس تنقسم في آرائهم إلى قسمين، القسم الأول: يشككون في هذه القراءة، بمحاولة منهم لإثارة الرأي العام والبسطاء والجهال، لأمور في أنفسهم لأنهم مرضى، والقسم الآخر مثل القطيع لا يتأكد ولا يبحث عن الحقائق.
وأكد الوزير على أن هذه القراءة نابعة من طريقة أهل نجد في القراءة، كما أن هناك طريقة قراءة في حضرموت وفي الأحساء وفي العراق وفي المدينة وفي مكة، بحيث أن القراءة تسمى بنفس مسمى المدينة التي انطلقت منها.