بالوثائق والصور.. "سبق" ترصد ترميم أقدم بيت للمال بـ"وشم شقراء" وأهم القائمين عليه

ويسمى القائم عليه "وكيل بيت المال"، وتولاه نخبة من أهل الأمانة والضبط، عرف منهم الشيخ عبدالله بن محمد الحريقي، ثم الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ومحمد بن سليمان الصبي وابنه سليمان، وغانم بن حمد المقبل ومحمد بن سعود بن عيسى، ثم عبدالله بن محمد السبيعي وأخيراً ابنه عبدالرحمن، ونائبه عبدالرحمن بن محمد السدحان.