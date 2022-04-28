بالوثائق والصور.. "سبق" ترصد ترميم أقدم بيت للمال بـ"وشم شقراء" وأهم القائمين عليه

ضمن مبادرات جمعية التنمية والتطوير بشقراء، قامت لجنة التراث والحرف التابعة للجمعية ببناء وتأهيل وإعادة ترميم بيت مال الوشم بشقراء، وتوثيق أهم وكلاء البيت خلال قرون عدة مضت.
ووقفت "سبق" على المقر، ورصدت بالوثائق والصور ترميم البيت وإعادة بنائه وأهم القائمين عليه؛ إذ يقع بيت مال الوشم في حي المدينة القديم بالمحافظة مجاوراً لسوق المجلس أحد أقدم الأسواق التجارية فيها، وبالقرب من الجامع الكبير وعرف بيتاً للمال منذ عدة قرون ومقراً للمال، وذلك في الدولة السعودية الأولى والثانية وبداية الثالثة.
ومن أهم المهام الرئيسة المنوطة بالبيت، جعله مقراً ومستودعاً للزكاة التي تجبى من مدن الوشم، إضافة لحفظ الصدقات وغلال الأوقاف والموارد الأخرى.
ويحتوي البيت على عدد من الغرف والمستودعات أهمها مخزن التمور، ومخزن الحبوب إضافة للمرافق الخدمية الأخرى.
ويسمى القائم عليه "وكيل بيت المال"، وتولاه نخبة من أهل الأمانة والضبط، عرف منهم الشيخ عبدالله بن محمد الحريقي، ثم الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ومحمد بن سليمان الصبي وابنه سليمان، وغانم بن حمد المقبل ومحمد بن سعود بن عيسى، ثم عبدالله بن محمد السبيعي وأخيراً ابنه عبدالرحمن، ونائبه عبدالرحمن بن محمد السدحان.
وانتقل بيت المال مؤخراً، إلى بيت السبيعي المعروف، والواقع في الجنوب الغربي من البلدة القديمة.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الدكتور إبراهيم أبوعباة: مبادرات الجمعية المجتمعية والخدمية والتطويرية والتنموية متنوعة ومستمرة.
وأضاف: لجنة التراث والحرف تواصل جهودها في ترميم أهم المعالم التاريخية في المحافظة، وقد تم مؤخرًا تدشين خارطة إلكترونية عن المدينة التاريخية.
وأردف: الجمعية ستفعل وتحرك المدينة التاريخية خلال أيام العيد بتنظيم احتفال بهيج بمناسبة العيد هذا العام في المنتجع التراثي بالمدينة التاريخية طيلة 5 أيام، من خلال إقامة عدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الهادفة.
ووجّه الدكتور "أبوعباة" شكره لجميع الآباء الكرام والإخوة الأعزاء على جهودهم المتواصلة لخدمة شقراء محافظةً ومدينةً وأهلًا، وخصّ بالشكر لجنتي البرامج والمبادرات ولجنة الحرف والتراث على ما قاموا ويقومون به من جهود متواصلة وأعمال جليلة.
كما شكر جميع الداعمين، وسأل الله أن يبارك لهم وعليهم، ويجزيهم جميعاً خير الجزاء.
ووجّه الشكر لصحيفة "سبق" على مبادراتها وتغطياتها الإعلامية الجادة والجديدة، وخصّ بالشكر الإعلامي المتميز النشط الدكتور فلاح الجوفان على ما يبذله من جهود كبيرة لخدمة المحافظة وأهلها من خلال متابعاته الإعلامية المتميزة.