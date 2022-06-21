بالورد و"زمزم".. استقبال مبهج لطلائع أفواج العراق بمقر سكنهم

ورحب رئيس مجلس الادارة المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال، الذي كان في استقبال الحجاج بمقر سكنهم في مكة المكرّمة بأول أفواج حجاج جمهورية العراق.

وأبان أن الشركة تسعي بكل إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.