"بانكوك" صارت أقرب .. أشهر أشجار غابات تايلند تصل القصيم لمعرض العود

وتشتهر تايلند بغابات "تراد" و"براشين" الواقعة في الجنوب *الشرقي* من أراضيها ، وتعتبر من أكثر المناطق في العالم شهرة في استزراع شجرة العود ، وتتميز هذه الشجرة بالعُمر الطويل ، وتوجد العديد من المميزات الثمينه لشجرة العود و شجرة بخور العود حيث يتم استخدام هذه المادة العطرية بشكل رئيسي في الضيافة في مختلف انحاء الوطن العربي ،ويرتفع عليه الطلب خصوصاً في منطقة الخليج العربي .