"بانكوك" صارت أقرب .. أشهر أشجار غابات تايلند تصل القصيم لمعرض العود

تزامناً مع تدشين الخطوط السعودية أولى رحلاتها بالإتجاهين للعاصمة بانكوك، إثر فتح فصلٍ جديد في العلاقات الثنائية التي جرى تعزيزها مؤخرًا بين المملكة وتايلاند ، ؛ يستطيع زوار معرض "دلني على الطيب" الذي سيقام في محافظة عنيزة بالقصيم تجربة حياة الغابات بالدخول إلى متحف أشجار العود المعمرة ، والتعرف على مراحل استخلاصه.
وتشتهر تايلند بغابات "تراد" و"براشين" الواقعة في الجنوب *الشرقي* من أراضيها ، وتعتبر من أكثر المناطق في العالم شهرة في استزراع شجرة العود ، وتتميز هذه الشجرة بالعُمر الطويل ، وتوجد العديد من المميزات الثمينه لشجرة العود و شجرة بخور العود حيث يتم استخدام هذه المادة العطرية بشكل رئيسي في الضيافة في مختلف انحاء الوطن العربي ،ويرتفع عليه الطلب خصوصاً في منطقة الخليج العربي .
وفي هذا السياق ، أكد عبدالعزيز المطرودي مالك علامة "دلني على الطيب" و علامة "سكة الطيب" أن إقامة المعرض في القصيم بعد نجاح النسخ الثلاث الماضية في الرياض "عاصمة الطيب" هو إشارة لتعطش السوق في المنطقة لفعاليات العود والبخور ، وأيضاً نتاج دراسة لحجم الإقبال على الشراء واقتناء نوادر العود.
ووعد "المطرودي" عملاء العلامة المعروفة "سكة الطيب" بالمشاركة في معرض "دلني على الطيب" بعنيزة ، بنفس المنتجات التي عرفها الجمهور ويحرص على وجودها في تفاصيل يومياته.
وختم "عبدالعزيز المطرودي" حديثه بقوله : لعشاق العود فرصة كبيرة بالتعرف على أنواعه من خلال زيارتهم لمعرض "دلني على الطيب" والدخول مجاناً حين إقامته في مركز الملك فهد الحضاري يعنيزة خلال الفترة من 10-14 مارس ، مع بداية إجازة الربيع في المملكة ، حيث يضم أبرز تجار العود بالمملكة والخليج ، ويستهدف زوارة في مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة.