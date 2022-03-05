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"بانكوك" صارت أقرب .. أشهر أشجار غابات تايلند تصل القصيم لمعرض العود

"بانكوك" صارت أقرب .. أشهر أشجار غابات تايلند تصل القصيم لمعرض العود
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سبق

تزامناً مع تدشين الخطوط السعودية أولى رحلاتها بالإتجاهين للعاصمة بانكوك، إثر فتح فصلٍ جديد في العلاقات الثنائية التي جرى تعزيزها مؤخرًا بين المملكة وتايلاند ، ؛ يستطيع زوار معرض "دلني على الطيب" الذي سيقام في محافظة عنيزة بالقصيم تجربة حياة الغابات بالدخول إلى متحف أشجار العود المعمرة ، والتعرف على مراحل استخلاصه.

وتشتهر تايلند بغابات "تراد" و"براشين" الواقعة في الجنوب *الشرقي* من أراضيها ، وتعتبر من أكثر المناطق في العالم شهرة في استزراع شجرة العود ، وتتميز هذه الشجرة بالعُمر الطويل ، وتوجد العديد من المميزات الثمينه لشجرة العود و شجرة بخور العود حيث يتم استخدام هذه المادة العطرية بشكل رئيسي في الضيافة في مختلف انحاء الوطن العربي ،ويرتفع عليه الطلب خصوصاً في منطقة الخليج العربي .

وفي هذا السياق ، أكد عبدالعزيز المطرودي مالك علامة "دلني على الطيب" و علامة "سكة الطيب" أن إقامة المعرض في القصيم بعد نجاح النسخ الثلاث الماضية في الرياض "عاصمة الطيب" هو إشارة لتعطش السوق في المنطقة لفعاليات العود والبخور ، وأيضاً نتاج دراسة لحجم الإقبال على الشراء واقتناء نوادر العود.

ووعد "المطرودي" عملاء العلامة المعروفة "سكة الطيب" بالمشاركة في معرض "دلني على الطيب" بعنيزة ، بنفس المنتجات التي عرفها الجمهور ويحرص على وجودها في تفاصيل يومياته.

وختم "عبدالعزيز المطرودي" حديثه بقوله : لعشاق العود فرصة كبيرة بالتعرف على أنواعه من خلال زيارتهم لمعرض "دلني على الطيب" والدخول مجاناً حين إقامته في مركز الملك فهد الحضاري يعنيزة خلال الفترة من 10-14 مارس ، مع بداية إجازة الربيع في المملكة ، حيث يضم أبرز تجار العود بالمملكة والخليج ، ويستهدف زوارة في مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة.

بانكوك
دلني على الطيب
عنيزه

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