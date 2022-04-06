بجهود "محمد بن سلمان".. السعودية تقدم نفسها نموذجًا عالميًا فريدًا للاستقرار والنماء

من هنا، يحق للسعوديين خاصة، والعرب والمسلمين عامة، أن يفخروا بقائد شاب، مثل الأمير محمد بن سلمان، الذي أجاد التعامل مع الأحداث العالمية، ويجنب بلاده ودول منطقة الشرق الأوسط الكثير من التحديات، من خلال رؤيته التي تستشرف المستقبل؛ ما جعله يضع استقرار المنطقة العربية ونماءها والحفاظ على قضاياها وحماية مصالحها نصب عينيه منذ اليوم الذي تولى فيه المسؤولية، ووعد بأن تكون منطقة الشرق الأوسط هي "أوروبا الجديدة".