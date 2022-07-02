بحضور نخبة من العلماء والمفكرين.. انطلاق فعاليات ندوة الحج الكبرى اليوم الأحد بمكة المكرمة

يفتتح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأحد أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46، في مكة المكرمة، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، بحضور عددٍ من المتحدثين وبمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والمفكرين، من داخل المملكة ومن الدول العربية والإسلامية.
وتتضمن أعمال ندوة الحج الكبرى لهذا العام، جلسات ونقاشات وبحوثًا ومحاضرات على مدار يومين، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة التي تأتي تحت عنوان "من الحج إلى العالم"، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إضافة إلى كل من: الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بن مهدي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان مفتي عبدالشكور، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة، ويدير الجلسة المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
ويشهد اليوم الثاني لندوة الحج الكبرى عقد ثلاث جلسات رئيسة؛ الأولى تحت عنوان: "المنظومة الفقهية الإسلامية ونوازل العصر"، وتُقام في التاسعة صباحًا، بمشاركة كلٍ من: مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، ومعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ويدير الجلسة معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعيد الماجد.
وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "العناية برحلة الحاج"، وتُقام في العاشرة من صباح يوم الاثنين، ويتحدث فيها وزير الشؤون الدينية في جمهورية ماليزيا الدكتور داتو حاج إدريس بن أحمد، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، ووزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ياقوت قوماس، ويدير الجلسة وكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.
وتختتم الندوة أعمالها بجلسة تحت عنوان "الأمن الإنساني في الحاج"، يديرها الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبوالخير إسماعيل، ويشارك فيها مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، ومساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بنت حسن البلخي.
وتستهدف وزارة الحج والعمرة من خلال هذه الندوة المعرفية إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج منذ تأسيس المملكة، وإبراز أهم الإنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين، وتتيح الندوة لجميع المهتمين والمتخصصين في العالم الإسلامي دراسة ومناقشة القضايا المختلفة ذات الصلة بالحج والحجيج التي تهم المجتمع الإسلامي في كل أرجاء العالم، وتعزز الندوة سبل تبادل الخبرات والتجارب لمواجهة التحديات المعاصرة.
وتُعد ندوة الحج الكبرى، أحد أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة سنويًا، والتي انطلقت في العام 1390هـ الموافق 1970، بهدف التشديد على دور المملكة الإقليمي والدولي كمنار ديني وثقافي يستزاد به، نظرًا لما شرف الله به المملكة العربية السعودية بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها وخدمة الحج والحجيج، ودورها المحوري في تأصيل حوار الأديان والتآخي بين المذاهب على أسس علمية رصينة.