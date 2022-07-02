بحضور نخبة من العلماء والمفكرين.. انطلاق فعاليات ندوة الحج الكبرى اليوم الأحد بمكة المكرمة

وتتضمن أعمال ندوة الحج الكبرى لهذا العام، جلسات ونقاشات وبحوثًا ومحاضرات على مدار يومين، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة التي تأتي تحت عنوان "من الحج إلى العالم"، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إضافة إلى كل من: الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بن مهدي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان مفتي عبدالشكور، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة، ويدير الجلسة المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.