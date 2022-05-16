بحيرة مياه عذبة تغذيها الأودية.. "باحث" يكشف تاريخ واحة تيماء قبل 25 ألف عام

القصيدة الخالدة

وأضاف الباحث في الآثار والتاريخ، أن طبيعة تيماء كمنخفض يأخذ بالارتفاع نحو الجنوب وبالتالي كانت الأجزاء الشمالية من تيماء أكثر تعرضاً للغمر حتى إذا ما نظرنا في عصر السموأل بن عاديا خلال منتصف الألف الميلادي، نجد أن المدينة القديمة غمرت بالمياه بالكامل، وأشار إليها امرؤ القيس ابن حجر الكندي في قصيدته الخالدة ولقائه الشهير مع السموأل حاكم تيماء أواخر القرن الخامس الميلادي، عندما يقول:

"وتيماء لم يترك بها جذع نخلة … ولا اطمأ إلا مشيداً بجندل"