بخيارات متنوعة.. "نادي اليخوت" يستقبل زوار موسم جدة الأحد المقبل

وتفصيلاً، تتميز منطقة المارينا بنادي اليخوت بإطلالتها البحرية البديعة، كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية لمدينة جدة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم ومقاهي فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، وتتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والأزياء والإكسسوارات.