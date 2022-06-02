بدءاً من الرباط.. "العيسى" يعلن الانطلاقة الأولى للنُّسخ المتجولة حول العالم لمتاحف السيرة النبوية

وفي مؤتمر صحافي موسع صاحب احتفالية الإعلان، كشف "العيسى" أن يوم الاثنين الـ26 من ذي الحجة المقبل/ 25 يوليو 2022 سيشهد استقبال ضيوف النُّسخة الأولى للمتاحف المتجولة للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وذلك ابتداءً في مقرِّ منظمة الإيسيسكو في الرباط مُعبّراً ذلك عن ترحيب الدول الإسلامية من منظمتهم الإيسيسكو ببداية هذه الانطلاقة المتجولة حول العالم، على تطلُّع في أن تكون هذه النسخة بعد استطلاع كامل انطلاقتها مع الجانب المغربي الشقيق نسخة مستدامة بمتحف مستقر مع الشركاء في المغرب العزيز.