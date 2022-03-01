أعلنت مجموعة "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن بدء تداول أسهم شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات في سوق نمو.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب طرح إدراج أسهمها في السوق بتاريخ 25/5/1443هـ الموافق 29/12/2021م، وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

تأسست شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2017م، بهدف تقديم حلول إبداعية لمشاريع ذات أثر نوعي في مجالات تقنية المعلومات المتخصصة والاستشارات التقنية.

وتعمل الشركة من خلال رؤيتها على أن تكون من رواد تقديم الحلول التقنية باستغلال خبراتها لتقديم قيمة ذات فعالية وأثر عالٍ على العملاء، وأن تكون ركيزة أساسية تسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.

وشهدت العلامة التجارية الراسخة لشركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات نمواً متواصلاً على مر السنوات الأربع الماضية منذ تأسيسها، وهو ما يتجلى من خلال قاعدة عملائها وعبر مجموعة من المنتجات التقنية عالية الجودة.

كما قامت الشركة منذ انشائها في أواخر 2017 بخدمة أكثر من 6.5 مليون مواطن ومقيم من خلال المنتجات والمنصات والمبادرات التي قامت بتطويرها وتشغيلها ضمن مشاريع الشركة للجهات الحكومية والخاصة، كما بلغ إجمالي العمليات المالية المتداولة من خلال الأنظمة والمنصات والخدمات التي عملت عليها الشركة أكثر من 44 مليار ريال.

يذكر أن الشركة تمتاز بفريق عمل سعودي شاب ومميز، يحظى بإشراف وتمكين من مجلس إدارة يتمتع بخبرة قيادية واسعة، وتعد عزم من الشركات الوطنية الشابة، حيث إن أكثر من 80٪ من الموظفين تقل أعمارهم عن 40 سنة.