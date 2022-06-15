بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

وكانت قد دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، كما نشرت الوزارة على موقعها (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري)، وذلك لإطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه.