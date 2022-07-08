بدء خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفات

بدأت قبل قليل خطبة عرفة؛ حيث سيؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات.
وقال الشيخ الدكتور محمد العيسى في خطبة عرفة : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، وأن نكون مستجيبين لما دعا الله إليه من التوحيد وإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره.
وأضاف الشيخ محمد العيسى: من قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغضاء والفرقة وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم.
وتابع : حسن الخلق قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدّرها المسلم وغيره وهو سلوك رشيد في القول والعمل .
وفي وقت سابق استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة؛ داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات، انسيابية ومرونة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما هيّأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إمكانات وترتيبات متميزة لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.
واتسمت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات باليسر بفضل الله، ثم بفضل الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة لتنظيم حركة الحشود والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.