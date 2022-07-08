بدء خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفات

وفي وقت سابق استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة؛ داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.