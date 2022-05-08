بدء سَرَيان قرار توطين مهن "السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات"

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصُر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن، يبلغ 5000 ريال.