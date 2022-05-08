بدء سَرَيان قرار توطين مهن "السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات"

دخل اليوم الأحد قرارُ وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقَصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، حيز التنفيذ؛ وذلك في مختلف مناطق المملكة.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصُر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن، يبلغ 5000 ريال.
وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، ويأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.