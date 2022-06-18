بدعم من "إغاثي الملك سلمان".. أكثر من 59 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن خلال أسبوع

واستفاد من المشروع خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، 59.193 شخصًا؛ حيث جرى فرز 11.258 طفلًا، وتقديم العلاج لـ743 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1.709 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ4.182 طفلًا؛ لوقايتهم من سوء التغذية.