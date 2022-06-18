بدعم من "إغاثي الملك سلمان".. أكثر من 59 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن خلال أسبوع

واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية، للمستفيدين في محافظات: (عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب).
واستفاد من المشروع خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، 59.193 شخصًا؛ حيث جرى فرز 11.258 طفلًا، وتقديم العلاج لـ743 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1.709 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ4.182 طفلًا؛ لوقايتهم من سوء التغذية.
وجرى فرز 5.920 مستفيدًا من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ1.521 حالة؛ فيما حصلت 5.498 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 23.767 مراجعة من أنشطة التوعية، و4.595 مستفيدة من ركن المشورة.
يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات: (ميدي، وحرض، وحيران، وعبس) بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال المدة من 25 حتى 31 مايو 2022م في محافظة حجة، ضخ 3.008.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 608.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 41 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا.
من جهة أخرى، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مرادي بجمهورية النيجر، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، بالكشف على 6.236 مستفيدًا، وإجراء 407 عمليات جراحية؛ فضلًا عن توزيع 1000 نظارة طبية، و5.272 أدوية علاجية.
وتأتي هذه الحملة في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً في المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.