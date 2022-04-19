براعم الخير.. أصغر "متطوعة" تشارك في توزيع سقيا الماء بالحرم المكي

يتسابق الجميع على عمل الخير في شهر رمضان، وذلك من إفطار الصائمين أو سقيا الماء المساهمة في عمل السفر الرمضانية تطوعًا وتقربًا إلى الله، ومن بين هذه الصور الإنسانية إصرار الطفلة نادين اصطحاب والدها إلى حيث عمله التطوعي ومشاركته في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بجوار المسجد الحرام، وهو الأمر الذي أفرح والدها ووافق على مرافقتها له.